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فنون ومشاهير
بلاغ الى النيابة العامة ضد محمد رمضان بتهمة سرقة أغنية!
Lebanon 24
19-01-2023
|
11:00
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قدّم الفنان نجاح بدر بلاغاً ضد رمضان في النيابة العامة حمل الرقم 348 لسنة 2023 إداري الدقي، يتهم فيه محمد رمضان بالاستيلاء على كلمات أغنية مسجلة بحقوق الملكية الفكرية في المصنفات الغنائية، باسم "لسه ما تخلقش"، حيث سجّلها ونشرها وعرضها عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب" ومنصات الديجيتال تحت اسم "على وضعنا"، والتي تم إيقافها بناءً على شكوى بدر، مؤكداً أنه فوجئ بمحمد رمضان يحاول إثبات ملكيته للأغنية من دون وجه حق أو سند قانوني.
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وكان رمضان قد طرح أغنيته الجديدة "على وضعنا"، وهي التعاون الأول له مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية وابنه محمد. (لها)
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