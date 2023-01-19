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فنون ومشاهير
وفاة فنان شهير بعد تعرضه لوعكة صحية.. من هو؟
Lebanon 24
19-01-2023
|
08:00
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اعلنت نقابة الفنانيين العراقيين، اليوم الخميس، وفاة الفنان العراقي القدير علي داخل، والمعروف بشخصية "عذيب" في مسلسل بيت الطين.
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وأفادت وسائل الاعلام العراقية انّ سبب الوفاة جاء بعد تعرضه لوعكة صحية. (لها)
المصدر: لها
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علي داخل
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