وفاة فنان شهير بعد تعرضه لوعكة صحية.. من هو؟

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وأفادت وسائل الاعلام العراقية انّ سبب الوفاة جاء بعد تعرضه لوعكة صحية. (لها)

اعلنت نقابة الفنانيين العراقيين، اليوم الخميس، وفاة الفنان العراقي القدير علي داخل، والمعروف بشخصية "عذيب" في مسلسل بيت الطين.