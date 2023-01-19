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فنون ومشاهير

ممثل معروف مفقود... خرج للمشي يوم الجمعة الماضيّ واختفى! (صورة)

Lebanon 24
19-01-2023 | 09:17
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أفادت دائرة عمدة مقاطعة سان برناردينو الأميركية بأن الممثل البريطاني، جوليان ساندز، فقد أثره بعد أن مشى لمسافة طويلة في جبال سان غابرييل، يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ناثان كامبوس، إن أطقم الإنقاذ تبحث عن متنزه ضائع في منطقة بالدي باول في جبل بالدي، وهي منطقة شهيرة للمتنزهين والمتزلجين، منذ الإبلاغ عن فقدانه في الساعة السابعة مساء من يوم الجمعة الماضي. وتعرف المسؤولون على شخصية المفقود بعد ظهر أمس الأربعاء.
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وأضاف أن الطقس الشتوي القاسي في جميع أنحاء كاليفورنيا جعل عملية البحث أصعب، وستجري الاستعانة بطائرة بدون طيار وطائرة هليكوبتر في البحث عن المفقود، عندما يسمح الطقس، إضافة إلى وجود خطر حدوث انهيار جليدي شديد في المنطقة.

وتابع كامبوس في تصريحات صحفية: "إنه أمر خطير للغاية، ويواجه المتنزهون المتمرسون صعوبة في العبور من هناك"، مشيرا إلى أنه مع تحسن الطقس، تخطط أطقم الإنقاذ لاستئناف البحث على الأرض.

ويعيش الممثل البريطاني البالغ من العمر 65 عاما، والمعروف بأدواره في "A Room with a View" و"The Killing Fields" و"Naked Lunch"، في شمال هوليوود. (روسيا اليوم)

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