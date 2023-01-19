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فنون ومشاهير

بأغنيته "الراجل"... فنان شهير يساند ياسمين عزّ في أزمتها

Lebanon 24
19-01-2023 | 16:00
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نشر المطرب رامي صبري من خلال حسابه الخاص عبر "فيسبوك" مقطعاً من أغنيته الشهيرة "الراجل" التي أصدرها قبل أعوام عدة، ليدعم به الإعلامية ياسمين عز في أزمة إحالتها الى التحقيق بسبب آرائها حول العلاقة بين الأزواج ونصائحها للزوجات.
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وعلّق رامي على مقطع الفيديو بكتابة اسم ياسمين عز فقط، تقديراً منه لمواقفها الداعمة للرجل ودفاعها عنه باستمرار، وهو ما يعرضها للكثير من الانتقاد.

يُذكر أن ياسمين عز كانت قد واجهت انتقادات عدة بسبب دعمها للرجال من خلال تقديم نصائح للزوجات عن الطريقة التي يجب أن يعاملن بها أزواجهن، الأمر الذي عرّضها لانتقادات من المجلس القومي للمرأة وطالب بإيقاف البرنامج وإحالتها الى التحقيق.
المصدر: لها
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