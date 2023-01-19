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فنون ومشاهير

ابنة معتصم النهار تثير فوضى عارمة.. ووالدتها توثّق اللحظة (صورة)

Lebanon 24
19-01-2023 | 23:00
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شاركت زوجة الممثل السوري معتصم النهار، لين برنجكجي، صورة عبر خاصية الـ"ستوري" عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها برفقة ابنتها ساندرا في مطبخ المنزل، وكانتا تحضران قالب حلوى.

وفي الصورة، بدا المطبخ بحال من الفوضى العارمة بسبب نشر ساندرا الطحين والسكر في الأرجاء.
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المصدر: الجديد
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