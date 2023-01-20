Advertisement

فنون ومشاهير

بعد التشاجر واتهامها بالخيانة.. الفنان الشهير يعود لزوجته: ظلمتها (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1030482-638097978213250119.jpeg
Doc-P-1030482-638097978213250119.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المطرب الشعبي المصري سعد الصغير عودته لزوجته الثانية الراقصة برلنتي عامر، بعد اتهامات بالسرقة والخيانة واللجوء الى القضاء والمحاكم.
واكد الصغير في مقطع فيديو نشرته برلنتي عامر على "فيسبوك" أن كلمات الغزل التي شاهدها في الرسائل كانت موجهة لشقيقها.
Advertisement
 
 
وأوضح أن برلنتي عامر، تعمدت أن تجعله يرى هذه المحادثات كنوع من الاستفزاز له، بعدما علمت أنه دخل في علاقة تعارف جديدة.
وتشاجر سعد الصغير وبرلنتي عامر بالأيدي ما أدى إلى إصابته والتقدم ببلاغ ضدها يتهمها بالاعتداء عليه وسرقته، ليتبادل الثنائي الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمحاضر الرسمية، وصلت لاتهام المطرب لزوجته بالخيانة.



وقال إنه تأكد من براءة زوجته، بعدما علم عن طريق النيابة العامة، أن المحادثات التي استندت إليها في بلاغه ضدها بالخيانة وإجراء محادثات مخله، كانت مع شقيقها مصطفى عامر الصيرفي.
 



يشار إلى أن الراقصة برلنتي عامر هي الزوجة الثانية لسعد الصغير بعد زوجته الأولى والدة أبنائه، وكانا قد انفصلا قبل 5 أشهر قبل أن يعودا في شهر حزيران الماضي، لتلحق بهما أزمتهما الأخيرة والتشابك بالأيدي، وتحول الشجار إلى ساحات القضاء، قبل أن يعود لها من جديد ويعلن تصالحهما مؤخراً. (فوشيا)

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-01-20
07:00 | 2023-01-20
06:15 | 2023-01-20
05:46 | 2023-01-20
04:18 | 2023-01-20
04:00 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website