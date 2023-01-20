بعد التشاجر واتهامها بالخيانة.. الفنان الشهير يعود لزوجته: ظلمتها (فيديو)

أعلن المطرب الشعبي المصري سعد الصغير عودته لزوجته الثانية الراقصة برلنتي عامر، بعد اتهامات بالسرقة والخيانة واللجوء الى القضاء والمحاكم.

واكد الصغير في مقطع فيديو نشرته برلنتي عامر على "فيسبوك" أن كلمات الغزل التي شاهدها في الرسائل كانت موجهة لشقيقها.

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وأوضح أن برلنتي عامر، تعمدت أن تجعله يرى هذه المحادثات كنوع من الاستفزاز له، بعدما علمت أنه دخل في علاقة تعارف جديدة.

وتشاجر سعد الصغير وبرلنتي عامر بالأيدي ما أدى إلى إصابته والتقدم ببلاغ ضدها يتهمها بالاعتداء عليه وسرقته، ليتبادل الثنائي الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمحاضر الرسمية، وصلت لاتهام المطرب لزوجته بالخيانة.







وقال إنه تأكد من براءة زوجته، بعدما علم عن طريق النيابة العامة، أن المحادثات التي استندت إليها في بلاغه ضدها بالخيانة وإجراء محادثات مخله، كانت مع شقيقها مصطفى عامر الصيرفي.







يشار إلى أن الراقصة برلنتي عامر هي الزوجة الثانية لسعد الصغير بعد زوجته الأولى والدة أبنائه، وكانا قد انفصلا قبل 5 أشهر قبل أن يعودا في شهر حزيران الماضي، لتلحق بهما أزمتهما الأخيرة والتشابك بالأيدي، وتحول الشجار إلى ساحات القضاء، قبل أن يعود لها من جديد ويعلن تصالحهما مؤخراً. (فوشيا)