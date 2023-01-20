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فنون ومشاهير

فنان قدير يتعرض لوعكة صحية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-01-2023 | 11:00
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تعرض الفنان المصري القدير محمد التاجي لوعكة صحية بشكل مفاجئ، أدت الى نقله الى احد المستشفيات، ليخضع بعدها لعملية جراحية.
وأكد أحد أقارب الفنان محمد التاجي، الذي قام بنشر صورة الفنان بعد العملية عبر حساب الفنان الشخصي "فيسبوك": "الحمد الله رب العالمين، الخال بخير وبصحة جيدة بفضل الله والموضوع، عملية خفيفة والحمد الله، وبإذنه تعالي هيخرج من المستشفي بكرة، أو الجمعه بالكتير، ويرجع لشغله".
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وأضاف: "بإذن الله تعالى يخرج علشان يمتعنا في رمضان، بإذن الله تعالى أنا كنت معاه النهاردة لمدة أربع ساعات، ربنا يعافيه ويعفو عنه، ويديمك في حياتي يا أغلى الناس على قلبي، ولا يحرمني منك ابدا، ولا من هزارك ومناغشتك ليا، بحبك يا أجمل خال في الدنيا".
وفي أول تعليق له بعد تماثله للشفاء، كتب الفنان محمد التاجي عبر حسابه بفيسبوك معلقاً على صورة له من داخل المستشفى: "أسوأ حاجة في الدنيا لما تحصل لك مشاكل صحية، وتخش المستشفى وتعمل عملية مش بسيطة وفي الآخر ما تلاقيش ولا واحد منهم جنبك".
 
 
وقال محمد التاجي، في تصريحات صحفية إنه خضع لعملية جراحية في القولون، حيث أصيب بـ"فتق" في الأمعاء الدقيقة. (زهرة الخليج) 
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