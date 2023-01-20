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فنون ومشاهير

هل اعتزلت الفنانة الشهيرة التمثيل بعد زواجها؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 03:04
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نفت الفنانة هند عبد الحليم الأخبار التي تم تداولها أخيراً حول اعتزالها التمثيل عقب زواجها.
 
 
وعبرت هند من خلال منشور لها على "فيسبوك" عن استيائها من مروّجي الشائعات التي تؤكد ابتعادها عن الفن وانشغالها بالزواج.
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وكتبت هند: "للتوضيح بس عشان في ناس فاكرة إني اتجوّزت ومبقتش بشتغل ومش فاضية... يا جماعة يالي فاهمين كده أرجوكوا بلاش قرارات وحاجات على لساني أنا ما قلتهاش ولا قررتها".
 
 
وأضافت: "أنا آه اتجوزت بس بشتغل عادي جداً وعايزه اشتغل ومفيش حاجة تمنعني عن ده وإن شاء الله في مسلسل نازل الأسبوع الجاي صوّرته من كام شهر في لبنان وأنا متجوّزة عادي جداً (بلاش نقف في أرزاق الناس حرام)... شكراً".

يُذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، حكاية "تقلها دهب" من مسلسل "إلا أنا"، والتي سردت قصص ثلاثٍ من بطلات الرياضة المصرية، هنّ: فريال أشرف التي توّجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهداية ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020، وأدّت هند دور فريال أشرف بطلة الكاراتيه. (لها)
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