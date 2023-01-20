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فنون ومشاهير

ويل سميث يتعرض للانتقادات.. والسبب مقطع فيديو باللغة الروسية!

Lebanon 24
20-01-2023 | 04:00
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تعرّض الممثل الأميركي ويل سميث لحملة من الانتقادات، بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن مقطعا صوتيا باللغة الروسية.

وكان سميث قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه آلية تصوير لعبة صغيرة على شكل سيارة لتبدو وكانها سيارة حقيقية، ورافق المشهد مقطع من أغنية "أنت وأنا" باللغة الروسية، وقال في المنشور:" تفاجأت بعدد الإعلانات التجارية التي تم تصويرها بهذه الطريقة. أنا أحب الإبداع!".
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وبعد ظهور المنشور تعرّض الممثل لبعض الانتقادات من قبل بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد الأشخاص له "لماذا نشرت أغنية باللغة الروسية؟، هل تؤيد روسيا؟، من العار تحميل الموسيقى الروسية".


وأيّد آخرون الممثل وأبدوا إعجابهم بالمنشور، وكانت هناك العديد من التعليقات الداعمة له باللغة الروسية على منشوره. (روسيا اليوم)
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