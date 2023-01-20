محمد رمضان يستعد لجولة بالولايات المتحدة

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يستعد الفنان المصري محمد رمضان لجولة عالمية لإحياء عدد من الحفلات الغنائية الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة المقبل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد الحفلات التي سيحييها في أميركا خلال أيام.ويواصل رمضان حالياً تصوير مسلسله الجديد "العمدة" الذي يخوض به السباق الرمضاني 2023، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي. ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الفنانين أبرزهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب.وكان محمد رمضان طرح، في وقت سابق، أغنية "على وضعنا" التي تجمعه بالنجم الكبير أحمد عدوية، وابنه محمد عدوية، وقال رمضان عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية". لكن الأغنية التي سجلها كفيديو كليب، شهدت جدلاً كبيراً، بعد أن قدم مطرب المهرجانات محمود بدر، وثائق ومستندات تثبت ملكيته للأغنية، مما أدى إلى حظر الأغنية على موقع يوتيوب. ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ تقدم بدر، في الأيام الماضية، ببلاغٍ رسمي ضد محمد رمضان اتهمه فيه بسرقة الأغنية. (زهرة الخليج)