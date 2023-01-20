تهمة القتل غير العمد موجهة الى الفنان الشهير.. وهذه مدة حبسه



Advertisement وأوضحت المدعية العامة، في مقاطعة سانتا في ماري كارماك-ألتويس، أن التهمة نفسها ستوجه، أيضاً، إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم، وعن المسدس الذي استخدمه بالدوين خلال التصوير.



وحصلت الحادثة في 2021، بموقع تصوير "راست" في مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاماً، هالينا هاتشنز، وأدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح. أعلنت مدعية عامة أميركية أن تهمة القتل غير العمد ستوجه إلى الممثل أليك بالدوين، في قضية مقتل مسؤولة في فيلم الوسترن "راست" عام 2021، بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه بالدوين خلال التصوير، فيما وصف وكيل الدفاع عنه توجيه هذه التهمة إليه بأنه "خطأ قضائي رهيب".وأوضحت المدعية العامة، في مقاطعة سانتا في ماري كارماك-ألتويس، أن التهمة نفسها ستوجه، أيضاً، إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم، وعن المسدس الذي استخدمه بالدوين خلال التصوير.وحصلت الحادثة في 2021، بموقع تصوير "راست" في مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاماً، هالينا هاتشنز، وأدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

وقالت ماري كارماك-ألتويس: "بعد مراجعة دقيقة للأدلة ولقوانين نيو مكسيكو، وجدت أن ثمة أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية إلى أليك بالدوين، وأعضاء آخرين في فريق تصوير (راست)". وأضافت: "في ظل ولايتي، ما مِن أحد فوق القانون، والجميع يستحقون العدالة".



وأوضحت المدعية العامة أن التهم ستوجَّه رسمياً "بحلول نهاية الشهر". وفي حال إدانة بالدوين وريد، قد تصل عقوبة كل منهما إلى الحبس 18 شهراً.

إلاّ أن وكيل بالدوين، المحامي لوك نيكاس، رأى أن "هذا القرار يشوه الموت المأسوي لهالينا هاتشينز، ويمثل خطأً قضائياً رهيباً".

وشدد المحامي على أن "بالدوين لم يكن يملك أي سبب للاعتقاد بإمكان وجود ذخيرة حية في السلاح، أو في أي مكان آخر بموقع التصوير". (زهرة الخليج)



