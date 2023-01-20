الفنانة الشهيرة مستاءة.. فيروز السبب!

أعربت الفنانة الاماراتية أحلام عن استيائها ورفضها لتغريدة كتبها أحد المتابعين منتقداً السيدة فيروز، ثم عاد وحذفها.





وعلّقت أحلام بالقول:"هذا كلام غير لائق، انت لما تكتب فقط فيروز تكتب تاريخ عظيم، هي غنت في عصر الست ام كلثوم وبرزت، ارجوك هذه التغريدة لن يسمح بها اي فنان يجب ان نحترم التاريخ فيروز لو وقفت امام المايك ولم تغني اطربت. تغريدة غير مقبولة، الا فيروز".

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