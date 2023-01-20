نجمة لبنانية على لائحة "فوربس" للمؤثرات فوق الخمسين عاماً

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إحتلّت الفنانة نجوى كرم مركزاً على لائحة مجلة "فوربس" العالمية، ضمن قائمة أبرز النساء المؤثرات فوق الخمسين عاماً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.المجلة التي عرّفت كرم على أنّها "نجمة لبنانيّة مُلقّبة بـ"شمس الأغنية اللبنانيّة"، أشارت الى ان لديها أكثر من 40 مليون متابع على منصّات التواصل الاجتماعي.يشار الى ان اللائحة تضمّنت أسماء رائدات في مجال إدارة الأعمال والعلوم والفنون.