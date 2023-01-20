وفاة اليوتيوبر العربي الشهير بعد تدهور حالته الصحيّة

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توفي صانع المحتوي السعودي، عزيز الأحمد، الشهير بلقب عزيز الأسمر، عن عمر يناهز الـ27 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً، وفقاً لتصريح صديقه المقرب يزن الأسمر والذي أكد خبر الوفاة من خلال مقطع فيديو.وعانى عزيز منذ ولادته من مرض التقزم النخامي، الأمر الذي تسبب له بمشاكل صحية.