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فنون ومشاهير

الممثلة القديرة تحسم الجدل.. هل تعتزل قريباً؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 23:00
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نفت الممثلة المصرية ليلى عز العرب الشائعات التي انتشرت حول اعتزالها الفن خلال الأيام الماضية.


ووجهت رسالة إلى مروجيها، عبر صفحتها على "فيسبوك"، بالقول: "واحدة قريبتي بتقولي شافت بوست عني إني مش هشتغل تاني.. مش عارفة ده إيه.. هل ده برضه حد عايز ترافيك مثلاً أو عالم ببواطن أموري اللي أنا نفسي معرفهاش؟". 
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وأَضافت: "عملي بالنسبة لي شيء مقدس.. طول ما فيا نفس".
 
 
وتشارك الفنانة ليلى عز العرب في فيلم "اتنين للإيجار" مع الفنان بيومي فؤاد، محمد ثروت، وناهد السباعي، وليلى عثمان. ومن المقرر طرحه قريباً بدور العرض السينمائي، بجانب مشاركتها في مسلسل "بين السطور"، و"في وش الريح"، ومن المقرر طرحهما قريبًا، فور الانتهاء من التصوير.
 
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