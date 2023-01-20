إعلامية لبنانية شهيرة: مشواري انتهى!

أعلنت الإعلامية ديانا فاخوري عبر صفحتها على "انستغرام" عن انتهاء مشوارها المهني في منصة "صوت بيروت انترناشونال".

وكتبت: "مشواري مع صوت بيروت انتهى متل ما بلش ببسمة بعد سنتين مليئين بالنجاح والجهد والتعب الحلو شكراً على الثقة".