من أجل الحب.. هاني شاكر في لبنان اليكم التفاصيل

يصل النجم المصري هاني شاكر إلى لبنان الشهر المقبل في شباط لإحياء حفل جماهيري احتفالاً بيوم الحب.

ونشر النجم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بوستر ترويجي للحفل الذي سيقام في يوم 11 شباط المقبل بمناسبة يوم الحب.

Advertisement

ومن المتوقع أن يقدم هاني شاكر باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وكان الفنان هاني شاكر قد روج لأغنيته الجديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ونشر صورة له، يظهر فيها بإطلالة مختلفة عن المعتاد من إطلالاته الكلاسيكية، حيث ارتدى بدلة سوداء ووضع على رأسه قبعة تشبه تلك الخاصة بالفنان العالمي مايكل جاكسون، أخفت نصف وجهه، معلقاً: "قريباً". (سيدتي)