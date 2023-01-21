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فنون ومشاهير
بعد ارتدائها خاتم الزواج مرة أخرى.. هل عادت ياسمين صبري لـ أبو هشيمة؟ (صور)
Lebanon 24
21-01-2023
|
05:00
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نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور لها من داخل الطائرة التي استقلتها أثناء سفرها إلى الرياض، لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awrads، عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستغرام.
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وظهرت ياسمين في الصور وهي ترتدي خاتم زفافها من زوجها السابق رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة في اليد اليسرى، وذلك بعد انتشار الكثير من الشائعات والصور التي تؤكد عودة الحياة الزوجية بينهما، رغم عدم الإعلان الرسمي حتى الآن.
يذكر أن حفل توزيع Joy Awards يقام تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن ينطلق حفل توزيع الجوائز على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي. (في الفن)
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