نادين الراسي تستعرض ملابسها في قلعة فقرا.. والجمهور يُهاجمها: "نسيتي جورج وبديتي تعري" (فيديو)

نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت نادين وهي تستعرض ملابسها داخل قلعة فقرا، حيث ارتدت فستانا قصيرا وضيقا باللون البرتقالي ووضعت فوقه معطفا مزركشا.

وعلقت نادين على الفيديو بالقول: "يا لبنان دخل ترابَك قلعة فقرا الأثريّة كفردبيان".

وانهالت تعليقات المتابعين الذين هاجموا نادين لاسيما في ما خص ملابسها، ومن بين التعليقات: "خلاص نسيتي جورج و بديتي تعري؟ وعلقت أخرى بالقول: "لسا اخوكي ماصرلو سنه لتلبسي ملون كنتي تموتي قدام الكاميرات شو صار هلئ". وتابع آخر:" اخيكي جورج الراسي مات قريبا ودمه لم يبرد في قبرة وانتي لابسه برتقالي يا عيب الشوم".

إلى ذلك احتفلت نادين بعيد ميلاد ابنها مارك حدشيتي ، وظهرت معه في أحد المطاعم ولفتت الأنظار بارتدائها بنطال و"كروب توب" من الجلد الأسود.