أول مناسبة فنية بعد وفاة ابنه وديع.. هل يشارك جورج وسوف في حفل Joy Awards؟

واستقبلت مطارات المملكة العربية السعودية مجموعة من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، استعداداً لحفل Joy Awards 2023، حيث وصل كل من أحمد حلمي ومايا دياب وقصي خولي ودانييلا رحمة وماغي بوغصن وراغب علامة وباسل خياط وغيرهم من النجوم.

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وأفادت مصادر صحافية بأن سلطان الطرب جورج وسوف، سيكون حاضرا ضمن المشاركين في حفل Joy Awards 2023، في اول ظهور علني له بعد وفاة ابنه وديع.

والحفل سيقام في بوليفارد سيتي في السعودية اليوم السبت، وسيصار إلى منح الكثير من النجوم جوائز بحسب الفئات التي تم تحديدها من قبل القيمين على الحفل. (لها)