ما هي جوائز Joy Awards 2023؟

سيقام اليوم السبت حفل Joy Awards 2023 في بوليفارد سيتي في السعودية، تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، ومجموعة mbc.

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وسيصار إلى منح الكثير من النجوم جوائز بحسب الفئات التي تم تحديدها من قبل القيمين على الحفل وهي على الشكل التالي:

- جائزة افضل فيلم عربي 2023 يتنافس عليها: فيلم "الهيبة"، فيلم "من اجل زيكو"، فيلم "كيرة والجن"، فيلم "واحد تاني".

- افضل ممثل في السينما يتنافس عليها النجوم: كريم عبد العزيز، تيم حسن، احمد عز، احمد حلمي.

- أفضل ممثلة في السينما يتنافس عليها النجمات: منى زكي، هند صبري، منة شلبي، اسماء ابو اليزيد.

- جائزة أفضل اغنية عربية لعام 2023 يتنافس عليها: اغنية "شكراً"، أغنية "من أول دقيقة"، أغنية "البخت" واغنية "صح صح".

- أفضل مطربة عربية يتنافس عليها: نانسي عجرم، اليسا، اصالة نصري، انغام.

- افضل مطرب عربي يتنافس عليها: عمرو دياب، عبد المجيد عبدالله، راشد الماجد، ماجد المهندس.

- افضل مطرب عربي صاعد يتنافس عليها: سيلاوي، عزيز ميامي، متعب الشعلان، جوري قطان.

- جائزة افضل مسلسل عربي 2023 يتنافس عليها: مسلسل "منعطف خطر"، مسلسل "منهو ولدنا"، مسلسل "من شارع الهرم الى.."، مسلسل "صالون زهرة 2". (لها)