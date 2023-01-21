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فنون ومشاهير
مفاجأة من أنغام لجمهورها في يوم ميلادها
Lebanon 24
21-01-2023
|
14:00
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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مفاجأة قوية من المطربة أنغام لجمهورها تتزامن مع يوم ميلادها، حيث تستعد لإطلاق أحد أضخم المشاريع الفنية غير المسبوقة في مصر والمنطقة العربية، والتي تأتي في إطار رؤية الشركة التي تتبناها لإثراء الحياة الفنية والغنائية.
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والمشروع الجديد سوف يكون بعنوان "حفلات الخميس" الأول من كل شهر، وهو يعتبر خطوة على طريق كوكب الشرق أم كلثوم والتي كانت تقيم حفلها الشهري في أول خميس من كل شهر، كما من المقرر أن تنقل الحفلات على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وسوف تكون أولى حفلات أنغام في هذا المشروع الضخم في الخميس الأول شهر حزيران المقبل ويقام الحفل الثاني في السادس من الشهر الذي يليه تموز 2023 في أوبرا الإسكندرية، وتتوالى بعدها الحفلات في الخميس الأول من كل شهر.
ومن المقرر أن تقدم أنغام أغنية جديدة في كل حفلة من الحفلات، إلى جانب غناء مجموعة من أشهر أغانيها، كما ستقدم الشركة المتحدة موهبة غنائية جديدة وعازفاً جديداً في كل حفل من الحفلات ضمن رؤيتها لإثراء الحياة الفنية في مصر، لاسيما أن الشركة قدمت أكثر من مشروع في هذا الإطار خلال السنوات الماضية. (لها)
المصدر: لها
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