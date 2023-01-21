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فنون ومشاهير

بعد اجراء عملية تركيب مفصل كامل لها اثر سقوطها.. هذا وضع الفنانة الشهيرة الصحي

Lebanon 24
21-01-2023 | 08:00
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كشفت معلومات خاصة عن تفاصيل حالة الفنانة إسعاد يونس الصحية، بعد إجرائها عملية تركيب مفصل كامل إثر سقوطها في منزلها مؤخراً.

وأكد المصدر أن الإعلامية والفنانة الكبيرة حالتها تتحسن وأنها تواصل علاجها في المنزل كما أنها تخضع حالياً لجلسات علاج طبيعي داخل منزلها.
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وكانت إسعاد يونس قد تعرضت للسقوط في منزلها، أدى إلى إصابتها بكسر في عنق الفخذ، ما استدعى دخولها المستشفى بشكل طارئ، وإجراء عملية جراحية لتغيير مفصل الحوض الأيمن كاملاً. (لها) 

المصدر: لها
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