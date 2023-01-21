بعد اجراء عملية تركيب مفصل كامل لها اثر سقوطها.. هذا وضع الفنانة الشهيرة الصحي

كشفت معلومات خاصة عن تفاصيل حالة الفنانة إسعاد يونس الصحية، بعد إجرائها عملية تركيب مفصل كامل إثر سقوطها في منزلها مؤخراً.



وأكد المصدر أن الإعلامية والفنانة الكبيرة حالتها تتحسن وأنها تواصل علاجها في المنزل كما أنها تخضع حالياً لجلسات علاج طبيعي داخل منزلها.

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