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فنون ومشاهير

رحمة رياض تشارك في إحياء حفل Joy Awards.. اطلالة مبهرة باللون الأسود

Lebanon 24
21-01-2023 | 23:00
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تألقت الفنانة العراقية رحمة رياض على السجادة الخزامية ضمن حفل جوائز صناع الترفيه "JOY AWARDS" بنسخة 2023، والذي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن موسمها، حيث يشارك عدد من الفنانين في إحياء الحفل. واطلت رياض بفستان أسود رائع خطفت به الانظار.
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رحمة رياض وزوجها ألكسندر علوم -الصورة من حسابها في انستغرام
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