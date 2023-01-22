فنانة شابة تبكي أمام راغب علامة على المسرح... شاهدوا كيف تصرّف معها! (فيديو)

بكت الفنانة السعودية الشابة جوري قطان من شدّة فرحها، بعد إعلان فوزها بإحدى جوائز حفل "Joy Awards".

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وأعلن عن فوزها بالجائزة الفنان راغب علامة، لكنه تفاجأ بانهيارها باكية بمجرد وقوفها أمام المنصة على المسرح، ولم تتمكن من إلقاء كلمتها، مما دفعه لتجفيف دموعها بمنديله الخاص. (لها)