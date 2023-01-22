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فنون ومشاهير

فنانة شابة تبكي أمام راغب علامة على المسرح... شاهدوا كيف تصرّف معها! (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2023 | 08:00
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بكت الفنانة السعودية الشابة جوري قطان من شدّة فرحها، بعد إعلان فوزها بإحدى جوائز حفل "Joy Awards".
 
وأعلن عن فوزها بالجائزة الفنان راغب علامة، لكنه تفاجأ بانهيارها باكية بمجرد وقوفها أمام المنصة على المسرح، ولم تتمكن من إلقاء كلمتها، مما دفعه لتجفيف دموعها بمنديله الخاص. (لها)
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