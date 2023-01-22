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فنون ومشاهير

تطورات ما بعد الحادث... ما هو الوضع الصحي للممثل الشهير؟

Lebanon 24
22-01-2023 | 11:00
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كشف نجم "مارفل" الأميركي، جيريمي رينر، طبيعة الإصابات التي ألمت به إثر الحادث الذي تعرض له خلال استخدامه كاسحة ثلوج في منزله بولاية نيفادا الأميركية يوم رأس السنة.

وأمضى نجم "ذي أفنجرز" أكثر من أسبوعين في المستشفى، بعد أن انقلبت عليه المركبة العملاقة التي يبلغ وزنها 6 أطنان أثناء كسحه الثلوج.
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وأوضح جيريمي رينر، البالغ من العمر 52 عاما، أنه أصيب بكسور في أكثر من 30 عظمة في جسمه.

وكتب الممثل المرشح لجوائز أوسكار على صفحته في تطبيق إنستغرام: "ستصلح هذه العظام المكسورة البالغ عددها 30 عظمة وستنمو أقوى من ذي قبل، تماما كما يتعمق الحب والعلاقة مع العائلة والأصدقاء".

ونشر صورة يظهر فيها مستلقيا على سرير طبي ويداه على صدره، بينما كان رجل يرفع ساقه المثنية عند الركبة.

وكتب رينر: "التدريبات الصباحية والقرارات كلها تغيرت خلال رأس السنة غير العادي هذا". (سكاي نيوز)
 
 


 
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