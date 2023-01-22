الموت يؤلم مذيعة لبنانية.. "كان أباً حقيقياً"

نعت الفنانة ومقدمة البرامج رزان مغربي بكلمات مؤثرة والد زوجها الذي توفي بالأمس.

وكتبت مغربي عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام": اليوم خسرت والد زوجي، كان أباً حقيقياً بالنسبة لي، سأذكره دائماً...رجاءً أذكروه في صلواتكم اليوم".