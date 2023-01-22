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فنون ومشاهير
الموت يؤلم مذيعة لبنانية.. "كان أباً حقيقياً"
Lebanon 24
22-01-2023
|
08:30
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نعت الفنانة ومقدمة البرامج رزان مغربي بكلمات مؤثرة والد زوجها الذي توفي بالأمس.
وكتبت مغربي عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام": اليوم خسرت والد زوجي، كان أباً حقيقياً بالنسبة لي، سأذكره دائماً...رجاءً أذكروه في صلواتكم اليوم".
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