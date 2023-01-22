رسالة خاصة لنبيلة عبيد في عيد ميلادها.. من ارسلها؟

قررت الفنانة المصرية نبيلة عبيد أن تشارك جمهورها ومحبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أجواء خاصة تتعلق بالاحتفال بعيد ميلادها الـ 78.



حيث نشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو قبل احتفالها بعيد ميلادها بيوم واحد، من أجل مشاركة الجمهور معها، وظهرت معلومات في الفيديو تتعلق بمشوارها الفني الطويل وكيف كانت بدايتها.

Advertisement

لتنشر بعدها فيديو جديدا احتفالا بالمناسبة، حيث تضمن الفيديو مقاطع لها من فترات زمنية مختلفة، تستعرض تاريخها الذي قدمته على مدار سنوات طويلة.



ووجهت الفنانة التي أطلق عليها لقب "نجمة مصر الأولى" رسالة إلى جمهورها قائلة "في عيدي انتوا الحفل كله.. انتوا شموع التورتة اللي بتنور حياتي.. ومش عاوزه أطفيها خليها منورة بوجودكم على طول.. معايداتكم بتوصل تباعا بتفرحني بكلماتكم الرقيقة.. كل سنة وانتوا طيبين".

وفي رسالة أخيرة قررت نبيلة عبيد أن تنشر صورة للتورتة الخاصة بالاحتفال، والتي تم تزيينها بمجموعة من الصور التي تمثل مراحل عمرية مختلفة للفنانة المصرية.

وتلقت نبيلة عبيد العديد من رسائل التهنئة في هذه المناسبة من قبل محبيها وزملائها بالوسط الفني، لكن رسالة خاصة وصلتها من الفنانة نادية الجندي التي كانت تنافسها فنيا على مدار سنوات طويلة.



حيث نشرت نادية الجندي عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور التي تجمعها بنبيلة عبيد وعلقت عليها قائلة "كل سنة وانتي طيبة يا بلبل.. وبصحة وسعادة ونجاح.. وسنة سعيدة عليكي يارب".