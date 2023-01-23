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فنون ومشاهير

ابنة رئيس يمني سابق: ظهور نادر لزوجة الفنان ملحم زين.. جمالها وإطلالتها "المُحتشمة" حديث الجمهور (صورة)

Lebanon 24
23-01-2023 | 02:17
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شارك الفنان ملحم زين في حفل "جوي اورد" الذي أقيم السبت الماضي في الرياض.

 

وكان لافتاً حضوره إلى جانب زوجته "تماني" وهي المقلة بالإطلالات الإعلامية.

 

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ولفتت تماني الأنظار بإطلالتها "المحتشمة" والراقية كما وصفها المتابعون، إضافة إلى جمالها.

 

والجذير ذكره ان "تماني" هي ابنة علي سالم البيض الرئيس اليمني السابق. تعرفت على ملحم زين عام 2007 ومن ثم تطورت العلاقة بينهما وتكللت بالزواج عام 2008  ورُزقا بـ 4 أولاد هم: فاطمة، علي، حسين، زينب.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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