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فنون ومشاهير
مروان خوري وزوجته يكشفان أسراراً.. ماذا قالا عن قصة حبّهما؟
Lebanon 24
25-01-2023
|
14:58
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خطف النجم مروان خوري الأنظار في حفل Joy Awards، الأسبوع الماضي، في أول ظهور له مع زوجته ندى رمال.
وعلى هامش الحفل، تحدث خوري عن زواجه، قائلاً: "أنا ما بسميه قفص، بالعكس لو قفص ما حدا المفروض يفوت عليه".
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وعلّقت زوجته بعفوية: "أخذت 6 سنوات لأقنعه بالزواج"، لافتةً إلى أنها ترى أغنية "ناطر" للنجم مروان خوري تعبّر عنهما، فهي كانت تنتظره من دون أن تعلم، والعكس صحيح.
وكشف مروان خوري أن أغنية "حدا عارف" التي قدّمها النجم آدم قبل أيام كانت موجّهة كلاماً ولحناً الى زوجته في الفترة التي كانا بعيدين فيها عن بعضهما البعض لمدة سبعة أشهر".
المصدر:
لها
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