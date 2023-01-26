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فنون ومشاهير

بعد أن وصفته بـ "الجلجوء".. صحفي لبناني يُقاضي نادين نجيم ويتهمها بالإساءة له

Lebanon 24
26-01-2023 | 02:00
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قدم الصحفي اللبناني ربيع فران شكوى جزائية ضد الفنانة نادين نسيب نجيم، أمام النيابة العامة الاستئنافية في العاصمة بيروت، بعد اتهامها بالإساءة له في تغريدة دونتها عبر حسابها في "تويتر".
 
 
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ونشرت الإعلامية اللبنانية رولا نصر، عبر حسابها على "تويتر"، صورة للبلاغ الرسمي الذي تقدم به فران ضد نادين نجيم، وظهر أن البلاغ تم تحويله إلى جرائم المعلوماتية بالنيابة اللبنانية.
 
وذكرت رولا نصر أن ربيع فران تقدم بالبلاغ بعدما خالفت الفنانة اللبنانية وعدها عن طريق أصدقاء مشتركين بينها وبين الصحفي بأنها ستحذف التغريدة، لكنها لم تفعل. وقيل لفران إنها لم تسمه بالاسم في تعليقها، ليرد: "هالحكي بتقولو للقاضي".
 
 
وانتقدت نجيم أحد الصحفيين دون أن تسميه، عبر تغريدة لها على "تويتر"، جاء فيها: "مش كل جلجوء (شخص لا قيمة له) مسك قلم صار اسمه صحافي. متل ما بدك تخبّص بالحكي لأنه السمّ متحكم فيك، أنا كمان بدي قلك إنك ركيك وما عندك مصداقية وما خرجك تكون صحافي. عقبال ما نخلص من أمثالك يلي عم تشوه صورة الصحافة. خبيث ومصدّق حالك كمان".
 
 
ولم تكشف نادين نجيم عن هوية الصحفي الذي قصدته بتغريدتها، فرجّح مغردون أن يكون المقصود هو الصحفي الفني ربيع فران الذي انتقد فوز مسلسل "صالون زهرة" بجائزة أفضل مسلسل عربي في حفل صنّاع الترفيه Joy Awards.
 
 
وكان فران هاجم صُناع مسلسل "صالون زهرة"، معتبراً أن الجزء الثاني واجه العديد من الانتقادات، ولم يحظ بالنجاح أثناء عرضه، كما وصفه بـ"السخيف". (فوشيا)
 
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