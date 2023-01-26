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فنون ومشاهير

رقم خيالي.. باسل خياط الأعلى أجرا بين الممثلين السوريين وهذا ما تقاضاه عن مسلسل "الثمن"

Lebanon 24
26-01-2023 | 01:33
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أكدت معلومات مؤخرا أن الممثل السوري بطل مسلسل "الثمن" باسل خياط هو صاحب أعلى أجر بين الممثلين السوريين.

 

وجاء ذلك بعدما جسد دور البطولة في مسلسل "الثمن"، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "ويبقى الحب" وعرف المسلسل أيضاً بإسم "ألف ليلة وليلة"، ويخوض فيه خياط البطولة إلى جانب الممثلين رزان جمال ونيكولا معوض وسارة أبي كنعان ورفيق علي أحمد وصباح الجزائري ورندة كعدي وغيرهم من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

 

وبحسب منصة "تريند" حصل خياط على مبلغ مليون دولار لتجسيد دور الممثل التركي خالد أرغنتش. (تريند)

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