بعدما نشرت صورتها وهي متوعكة في السرير: نادين الراسي تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بكامل أناقتها! (فيديو)

بعدما نشرت الممثلة نادين الراسي صورة لها عبر خاصية "الستوري" على تطبيق انستغرام وهي في السرير والمصل في يدها ما أثار قلق الجمهور على حالتها الصحية، فاجأت نادين متابعيها في أحدث ظهور لها، حيث بدت بصحة جيدة معلنة أنها تعافت من مرضها.

ونشرت نادين عبر خاصية "الستوري" على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه من سيارتها وهي بكامل اناقتها، مستعينة بالأغنية الشهيرة: "اشعر انني بحالة جيدة"، محاولة طمأنة جمهورها على صحتها.

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كما نشرت فيديوهات لها وهي تتجول في البترون، وتتناول الغداء في أحد المطاعم.

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A post shared by 💝عليا نادين الراسي (@alia.nadineelrassi)



