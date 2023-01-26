بيكيه ينتقم من شاكيرا وينشر أول صورة رسمية لحبيبته كلارا (صورة)

أعلن نجم برشلونة المعتزل مؤخراً جيرارد بيكيه علاقته رسمياً بحبيبته الجديدة كلارا، حيث نشر أول صورة رسمية له مع حبيبته كلارا على حسابه في إنستغرام.

وظهر بيكيه وحبيبته وهما يستمتعان بوقتهما في أحد المطاعم بإطلالات سوداء مطابقة.

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وجاءت الصورة التي حصلت على أكثر من مليون إعجاب من متابعيه، بعد رفض شاكيرا إزالة دمية مشعوذة،وضعتها على شرفتها التي تطل على منزل والدي بيكيه وقيامها ببناء جدار عازل يفصل منزلها عن منزل والديه.

ووفق التقرير، وضعت شاكيرا دمية مشعوذة نكاية بحماتها السابقة، التي باركت علاقة ابنها بكلارا واستقبلتها في منزلها، وقبل أيام اندفعت والدة بيكيه، مونسيرات برنابيو لمنزل شاكيرا وطلبت من أحد الخدم إزالة الدمية فوراً. (فوشيا)