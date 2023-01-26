ظهرت من دون حمالة صدر.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بصورها الجريئة والبعض يُشبهها بهيفا شاهدوا كيف بدت

فاجأت الفنانة ميرفا قمر المتابعين بصور جريئة نشرتها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ميرفا من دون حمالة صدر وهي ترتدي فقط معطفا من الفرو.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنى بعضهم على إطلالتها، في حين انتقدها البعض الآخر لجرأتها الزائدة وشبهها بعضهم بالفنانة هيفا هبي.