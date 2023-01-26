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فنون ومشاهير

ظهرت من دون حمالة صدر.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بصورها الجريئة والبعض يُشبهها بهيفا شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
26-01-2023 | 04:16
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فاجأت الفنانة ميرفا قمر المتابعين بصور جريئة نشرتها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت ميرفا من دون حمالة صدر وهي ترتدي فقط معطفا من الفرو.

 

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A post shared by Mirva Amar -ميرفا قمر (@mirvaamar)


 
 
 
 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنى بعضهم على إطلالتها، في حين انتقدها البعض الآخر لجرأتها الزائدة وشبهها بعضهم بالفنانة هيفا هبي.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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