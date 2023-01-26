بعد تأجيل "السجن".. معتصم النهار في "خريف العمر" ‎‎

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بعدما تقرر تأجيل مسلسل "السجن" الذي كان سيجمع بين الممثلة كارين رزق الله، وزميلها السوري معتصم النهار الى الصيف، يبدو أن الممثل معتصم النهار سيتجه إلى دمشق للمشاركة في عمل يحمل الهوية السورية هذه المرة بعنوان "خريف العمر" وسيكون ضمن اللائحة الخاصة بإنتاجات شهر رمضان.ويبدأ تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إدارة المخرج المثنى صبح الذي ابتعد عن الدراما لوقت بعدما اخرج عام 2020 "دانتيل" لسيرين عبد النور ومحمود نصر، فيما سيلعب إضافة الى معتصم دور البطولة الممثل القدير سلوم حداد، وباسم ياخور في رؤية قصة للكاتبة السورية رانية جبان التي أولت لكاتبين أيضا مساعدتها في ذلك.يذكر أن آخر اعمال معتصم النهار كان مشاركته في "صالون زهرة 2" وعدم تمكنه من المنافسه بسبب الضعف الذي حفل به النص وحتى الإخراج ما أوقع نجيم ومعتصم النهار في فخ الانتقادات، فيما يصور مسلسل "السجن" في 15 حلقة نهاية الربيع المقبل على أن يعرض على المنصات. (نواعم)