Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تأجيل "السجن".. معتصم النهار في "خريف العمر" ‎‎

Lebanon 24
26-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1032462-638103339304573143.jpg
Doc-P-1032462-638103339304573143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما تقرر تأجيل مسلسل "السجن" الذي كان سيجمع بين الممثلة كارين رزق الله، وزميلها السوري معتصم النهار الى الصيف، يبدو أن الممثل معتصم النهار سيتجه إلى دمشق للمشاركة في عمل يحمل الهوية السورية هذه المرة بعنوان "خريف العمر" وسيكون ضمن اللائحة الخاصة بإنتاجات شهر رمضان.
Advertisement

 ويبدأ تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إدارة المخرج المثنى صبح الذي ابتعد عن الدراما لوقت بعدما اخرج عام 2020 "دانتيل" لسيرين عبد النور ومحمود نصر، فيما سيلعب إضافة الى معتصم دور البطولة الممثل القدير سلوم حداد، وباسم ياخور في رؤية قصة للكاتبة السورية رانية جبان التي أولت لكاتبين أيضا مساعدتها في ذلك.

يذكر أن آخر اعمال معتصم النهار كان مشاركته في "صالون زهرة 2" وعدم تمكنه من المنافسه بسبب الضعف الذي حفل به النص وحتى الإخراج ما أوقع نجيم ومعتصم النهار في فخ الانتقادات، فيما يصور مسلسل "السجن" في 15 حلقة نهاية الربيع المقبل على أن يعرض على المنصات. (نواعم) 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-01-26
13:58 | 2023-01-26
11:00 | 2023-01-26
08:57 | 2023-01-26
08:00 | 2023-01-26
06:39 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website