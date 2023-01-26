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فنون ومشاهير

تفاصيل تُكشف لأول مرة عن وفاة وديع وسوف وما حصل معه في المستشفى.. شقيقة سلطان الطرب تروي ما حدث

Lebanon 24
26-01-2023 | 08:00
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قالت السيدة سوسن شقيقة الفنان جورج وسوف بعد المصاب الأليم الذي أصاب العائلة بوفاة وديع جورج وسوف: "لا أذاق الله هذه الحرقة لأحد من عباده، ولكن ما يصبّرنا بعض الشيء هو إيماننا بأن وديع قد ذهب إلى مكان أفضل، ونسأل الله المزيد من الصبر لتحمّل هذا المصاب الأليم".
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وعن تفاصيل مجريات الأحداث التي سبقت وفاة وديع وسوف، أوضحت سوسن في حديث لـ"لها" أنها لازمته في المستشفى خلال الأيام الأخيرة، حيث توقّف قلبه قبل أن ينبض من جديد، ولكن بدخوله في غيبوبة، ثم توقّف قلبه ثانيةً بعد ساعات قليلة، قبل نوبة قلبية ثالثة دهمته في المساء وأنهت نبضه للمرّة الأخيرة، "ليوقف قلوبنا جميعاً معه".

وأضافت: "هذا نصيبه، عمره انتهى، وفاته كسرت ظهورنا". وتحدثت العمّة المكلومة عن صفات ابن شقيقها، مشدّدةً على ميزة الحنان لديه إذ قالت: "حنون مع والده، حنون معنا، حنون مع الجميع، رحيله حرقنا".

وأسرّت سوسن وسوف ببعض الكلمات التي واست بها شقيقها: "صبّرك الله يا أخي يا نور عيوني، فأنت لا تستأهل هذا الجرح الكبير، ولكن الله قدّر وما شاء فعل، هذه حكمته". وبدوره، عبّر الفنان والعازف جودي وسوف ابن شقيقة جورج وسوف عن صدمته بوفاة ابن خاله، لا سيما لقربهما من بعضهما البعض وتواصلهما الدائم بسبب عزفه مع فرقة «سلطان الطرب» الموسيقية لسنوات طويلة.

وقال جودي متحسّراً: "نحن كلنا وديع، بالنسبة إلينا، وديع لم يمُت، بل هو حي في قلوبنا، رغم أنه كسر قلوبنا جميعاً، لم أعد أعرف ماذا أقول... انتهى الكلام".
المصدر: لها
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