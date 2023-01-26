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فنون ومشاهير
بالصورة... ماذا قالت طليقة وائل كفوري عن "نفقة أولاد الأم المطلقة"؟
Lebanon 24
26-01-2023
|
06:39
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علّقت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري على إرتفاع سعر صرف الدولار، وقالت: "الدولار يُساوري 60000 ليرة لبنانيّة، ونفقة ولاد الأم المطلقة بالمحاكم المدنيّة والروحيّة والشيعيّة والسنّية على الـ15000 والـ8000، شي بضحك والله".
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