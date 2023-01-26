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فنون ومشاهير

بعد أسبوعين على اختفائه.. ما مصير الممثل الشهير؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 08:57
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بعد أسبوعين من عمليات البحث المكثفة، لم تجد السلطات الأميركية أي أثر للممثل البريطاني جوليان ساندز، الذي فُقد في كاليفورنيا حيث كان يمارس رياضة تسلق الجبال.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان برناردينو المكلف عمليات البحث في بيان إن "أعمال بحث كثيرة أجريت، براً وجواً". لكن "حتى اللحظة، لم نجد أي أثر لساندز يؤشر إلى مكانه الحالي". وأشار البيان إلى أن عمليات البحث ستتواصل "تبعاً للظروف الجوية والميدانية".
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وفُقد أثر الممثل البالغ 65 عاما والذي اشتُهر بدوره في فيلمي "روم ويذ إيه فيو" و"وورلوك"، منذ 13 كانون الثاني الحالي في جبل بالدي. ويُعدّ هذا الجبل المسمى أيضاً جبل سان أنطونيو والذي يبلغ ارتفاعه 3068 متراً، أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجلوس.
 


وتشكّل المنطقة وجهة مقصودة من عشاق الأنشطة المقامة في الهواء الطلق، لكن سلسلة العواصف التي ضربت كاليفورنيا أخيراً أدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج، ما جعلها خطرة.

ومن أبرز إنجازات ساندز في هذا المجال تسلقه سلسلة جبال الأنديز في مطلع تسعينات القرن العشرين، وقد وجد نفسه عالقاً فيها وسط عاصفة على ارتفاع يفوق 6 آلاف متر. وفي العام 2020، قال لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية إنه يجد السعادة "بالقرب من قمة جبل في صباح بارد جميل". (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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