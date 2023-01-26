كاتب "جوقة عزيزة" يردّ على ياسر العظمة

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ردّ المؤلف والسيناريست خلدون قتلان على انتقاد الفنان السوري ياسر العظمة للدراما السورية بشكل عام، بما فيها مسلسل "جوقة عزيزة" الذي كتبه الأول.وقال قتلان في منشور عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "إلى الكبير (ياسر العظمة) مع حبي... عذراً أيها الشيخ الجليل فمفهوم الترند لا يليق بك، ولا يليق بتاريخك، نحن لا نواجه أزمة نص بل أزمة قارئ لهذا النص وأزمة فهم لما يحتويه النص من رسائل، وأدعوك أيها الجميل إلى الاتصال بالدمشقي العتيق الدكتور (سامي مبيض) المؤرخ والباحث المختص في التاريخ علّه يرشدك إلى ما قدّمه (مسلسل بطلتو مغنية وراقصة ومعها طبال) حسب وصفك من رسائل، أو علّه ينعش ذاكرتك ويدلّك على شارع البدوي الدمشقي، أو عساه يشرح لك أهمية البحث التاريخي الذي قدّمه نص (جوقة عزيزة)، في جريمة مقتل فتى الشام (فوزي الغزي) الذي ذكرته في بداية حوارك مع الأصدقاء بكل مكان، وهذا إن دل فيدلّ على أنك تهاجم أعمالاً لم تشاهدها".وأضاف: "فعلاً يا أستاذ، درامانا ليست بخير، فكبارها كشخصكم الكريم لم تعلّمهم التجربة المصرية احترام نتاج أعمال تقدّمها دراما بلدهم التي قدّمتهم إلى الجمهور العربي، كل ما تحاول فعله الآن أيها المحترم هو مهاجمة دراما بلاد أنهكتها الحرب طمعاً في زيادة رصيدك على حسابنا، ولكنك يا معلم فعلياً تُنقص من رصيدك، والفخر لنا يا أستاذ كل الفخر، فلقد صنعنا دراما من دمشق وفي زمن الحرب والحصار والدمار، بينما كنتم ترسلون للشام نسمات الشوق من مصر العربية وعبارات الحنين من مركب السنونو المهاجر". (لها)