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فنون ومشاهير

شكوى جزائية ضد ممثلة لبنانية مشهورة.. ماذا فعلت؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 13:58
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تقدّم الصحافي ربيع فران بشكوى ضد الممثلة نادين نسيب نجيم، وذلك بعدما هاجمته الأخيرة في تغريدةٍ لها عبر حسابها في "تويتر"، موجهة له العديد من الأوصاف المهينة والمسيئة لشخصه. 


وأعلن فران عن تقديمه شكوى جزائية ضد نجيم بالنيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وجرى تحويلها إلى قسم جرائم المعلوماتية. 
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وكان الخلاف قد اشتعل بين نادين وفران، خلال اليومين الماضيين، بعدما انتقد الأخير مسلسل "صالون زهرة"، لحصوله على جائزة أفضل مسلسل في حفل "Joy Awards"، واصفاً العمل بـ"السخيف والركيك"، وبشهادة الكثيرين، مستغرباً أن يتم تكريمه، وذلك في تغريدةٍ له عبر "تويتر". 
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