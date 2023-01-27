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فنون ومشاهير

ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2023 | 02:00
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تم تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عما حصل بين الممثلة نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري من أصل أرمني في الطائرة المتجهة الى الرياض، حيث شاركت مؤخرا في حفل Joy Awards وحصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "صالون زهرة".

 

وكانت نادين أمدت على هامش الحفل، ان تأخير موعد زفافها هو بسبب الارتباطات المهنية التي تحكمها وضغط العمل.

 

ونشر موقع "بصراحة" ملاحظات حول لقاء نادين وخطيبها في الطائرة، مشيرا إلى ان خطيبها أظهر حبا كبيرا واهتماما مميّزا بها خلال الرحلة.

 

وأضاف الموقع انه حتى عندما رافقها في المطار، كان حريصًا على ان تكون سعيدة ومرتاحة، كذلك عندما رافقها في كواليس حفل توزيع جوائز "جوي اووردز" حيث بدا مهتما بكافة التفاصيل. (الجديد)

 

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