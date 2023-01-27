بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)

بكت الممثلة رزان جمال خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" بعد استذكار تجربة مؤلمة مرَّت بها مع والدتها، التي توفيت بعد صراعها مع مرض السرطان لمدة 4 سنوات.

وأشارت إلى أن دور "سارة" الذي جسدته في مسلسل "الثمن" يتشابه بتجربة شخصية مرَّت بها، ما دفعها للبكاء على الهواء، إذ رأت نفسها بـ "سارة"، الأرملة التي يعاني طفلها بمرض بالسرطان، والمحتمل أن يتوفى في حال لم يجري عملية مكلفة، وهو يشبه ما مرَّت به مع والدتها المصابة بالسرطان.

وأوضحت رزان أنها فعلت المستحيل لإبقاء والدتها على قيد الحياة حتى أنها توقفت عن العمل وجميع التزاماتها لكي تبقى إلى جانبها.

وأشارت إلى أنها قاست خلال فترة مرض والدتها بسبب الأوضاع السيئة في لبنان حيث عانت من نقص الأدوية، وعدم قدرتها على سحب أموالها من البنك. (البوابة)