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فنون ومشاهير

بعد خضوعها لجراحة في أميركا إليسا تعود إلى بيروت... وهذه تفاصيل حالتها

Lebanon 24
27-01-2023 | 08:00
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عادت الفنانة إليسا الى بيروت بعد خضوعها أخيراً لجراحة في يدها بالولايات المتحدة.

 

وغرّدت إليسا عبر حسابها على "تويتر" قائلةً: "بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي. أنا ببيروت وبخير الحمدلله وبشكر عاطفتكن واتصالاتكن ومحبتكن وعم عاود نشاطي بكل طاقة".

بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي. أنا ببيروت وبخير الحمدلله وبشكر عاطفتكن واتصالاتكن ومحبتكن وعم عاود نشاطي بكل طاقة ❤️🙏🏻

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وكانت إليسا أعلنت اضطرارها للسفر إلى أميركا للخضوع لعملية جراحية، وحاولت طمأنة محبيها عنها بالقول: "العملية لن تكون خطيرة".

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