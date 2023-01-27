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فنون ومشاهير

الظهور العلني الأول لجورج وسوف بعد وفاة نجله "وديع".. شاهدوا كيف بدا (صور)

Lebanon 24
27-01-2023 | 03:00
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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، صورا عبر حسابه الخاص على "انستغرام" للحظة استقباله الفنان جورج وسوف ونجليه جونيور وحاتم، لدى وصولهم إلى الرياض.

 

واكتفى المستشار آل الشيخ بالتعليق على الصور التي ظهر فيها أيضا إلى جانب نجلي الوسوف، الفنان ماجد المهندس وأصيل أبو بكر، بالقول: "مع أبو وديع الغالي"، دون أن يذكر تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء.

 

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وحظي استقبال آل الشيخ لـ "سلطان الطرب" بتفاعل واسع من قبل متابعيه، الذين أشادوا به بعد هذه الخطوة، حيث وصفوها بأنها "لمسة وفاء أعادت البسمة للوسوف".

 

يُذكر أن الفنان جورج وسوف كان قد أعلن عن تحضير أغنية جديدة سيهديها لابنه الراحل "وديع"، الذي توفي في السادس من كانون الثاني جراء مضاعفات ألمت به إثر اجرائه عملية في معدته.

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