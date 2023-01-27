بعد علاقة دامت 10 سنوات.. اللاعب ايلي مشنتف يعلن انفصاله عن حبيبته وما قاله مؤثر جداً (صورة)

أعلن لاعب كرة السلة المعتزل ايلي مشنتف انفصاله عن حبيبته بعد علاقة حب دامت 10 سنوات.

وشارك ايلي مع متابعيه، صورة جمعته بـ "زينة" حبيبته ارفقها برسالة مؤثرة على حسابه على تطبيق انستغرام كتب فيها: "لأول مرة أشعر أنني أريد أن أكتب منشورًا أعبر فيه عن نفسي. نحن للأسف ننهي علاقة استمرت لمدة 10 سنوات مع أكثر شخص أحبه. علاقة غيرت حياتي إلى الأبد في كل جزء منها. لقد أعطتني الحب والدعم، وجعلتني أرى الفرق في الأشخاص في الواقع، فتحت عيني لتجعلني أفهم أن معظم الناس في حياتي أصدقاء وأكثر مزيفين وكانوا يمتصون طاقتي ويستخدمون قلبي الطيب.

أضاف: لقد أعطت الحب والدعم عندما كنت في أشد الحاجة إليه. لا أستطيع التعبير عن نفسي بما فيه الكفاية كم من المرح والأشياء المجنونة التي كانت لدينا. أفضل شيء في الحياة هو العثور على شخص يعرف كل تدفقاتك وأخطائك وما زال يعتقد أنك مدهش تمامًا. القضية هي أن لدينا اهتمامًا مختلفًا بالحياة، فقد اختارت أن تعيش في بالي لأن هذه الجزيرة هي حياتها، عندما اخترت العيش في إفريقيا وأكمل ما بدأته منذ عامين."

وختم مشنتف بالقول: "من أصعب الأشياء التي سيتعين عليك القيام بها هو الحزن على فقدان شخص ما زال على قيد الحياة. الحياة تدور حول التغيير. في بعض الأحيان يكون الأمر مؤلمًا. في بعض الأحيان يكون جميلًا ولكن في معظم الأحيان يكون كلاهما."