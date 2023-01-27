فنان شهير ظهر قبل كايلي جينير برأس الاسد والذئب.. من هو؟ (صور)

ما إن ابتدأ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصّةً متابعو الموضة العالمية بتداول أخبار آخر صيحات الموضة عبر نشرهم صوراً لكايلي جينير مرتدية فستاناً يزيّنه رأس الأسد وصوراً أخرى للممثلة وعارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبيل بفستان متألّق برأس الذئب، أخذ معجبو الفنّان فادي أندراوس بالإشارة عبر صفحاتهم إلى أنّ نجمهم كان السّباق في تصميم أزيائه الخاصّة في كليب "عم نلتقي" الذي أطلقه عام 2019 حيث كان أول من استخدم الحياة البريّة في تصاميمه مستخدماً معاطف برأس الأسد ورأس الذئب حيث عمد وقتها لاستخدامهما كرموز للقوة والصّمود والقتال. (نواعم)

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