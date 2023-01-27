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فنون ومشاهير

ناصيف زيتون يحتفل بـ"ملياري" مشاهدة عبر يوتيوب

Lebanon 24
27-01-2023 | 11:00
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احتفل الفنان ناصيف زيتون على طريقته الخاصة بوصول مجموع المشاهدات عبر صفحته الخاصة على يوتيوب إلى المليارين. 

وقد نشر في المناسبة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهره وهو يحمل الرقم صفر ويقول:"بلشت من الصفر... كبرت معكن وبمحبتكن وبعدني عم اكبر انتو الأساس"، لينتهي الفيديو المصور بإضافة ناصيف الرقم اثنين على الاصفار في إشارة إلى بلوغه المليارين. 
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وأعرب عن سعادته بهذا الرقم وتقديره لمحبة الجمهور له، كما عده بمتابعة مسيرته الفنية مع شركاء نجاحه من شعراء وملحنين وموزعين ومخرجين وكل من كانت له بصمة في مسيرته الفنية. (نواعم) 


 
المصدر: نواعم
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