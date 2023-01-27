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فنون ومشاهير
بعد غياب طويل.. فنان عربي يعود للساحة الفنية وهذا جديده
Lebanon 24
27-01-2023
|
23:00
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بعد غياب طويل، يعود الفنان خالد عجاج للساحة الفنية من جديد بعمل غنائي بعنوان "نفسي أفوق يا دنيا"، عبر "يوتيوب".
وأغنية "نفسي أفوق يا دنيا" من كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق، وتوزيع موسيقي وميكس أسامة عبدالهادي.
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كما انتهى عجاج من تسجيل أغنية جديدة يشاركه الغناء فيها نجله "أحمد"، من كلمات الشاعر هاني فؤاد وألحان تامر كروان، وتوزيع مصطفى أبو رية؛ ومن المقرر طرحها قريباً وفقاً لمجلة "زهرة الخليج".
وغاب خالد عجاج عن الساحة الغنائية منذ طرح آخر ألبوماته بعنوان "بنت الحتة" عام 2011، واكتفى بعدها بعدد قليل جداً من تترات المسلسلات، وبعض الأغاني المنفردة.
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