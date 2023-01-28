هوية حبيب نانسي عجرم في كليب " بدي حدا حبو " كشفت.. من هو؟

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طرحت الفنانة نانسي عرم في الساعات القليلة الماضية، كليب اغنيتها "بدي حدا حبو" من اخراج سمير سرياني، بمناسبة اقتراب عيد الحب.اما بطل كليب نانسي عجرم والذي جسد دور حبيبها، فقد لفت أنظار الجميع، اذ كُشف لاحقا انه الشاب اللبناني مروان عبود، كان قد شارك في عدد من الإعلانات، كما كانت له مشاركة في التمثيل في مسلسل "الزوجة الأولى" الذي عرض على قناة الجديد.وشارك عبود على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو من الكليب، ارفقه بالتعليق التالي: "كانت تجربة رائعة معك يا صاحبة القلب الجميل!".